В Зауралье родителям мобилизованных помогли починить крышу и выделили транспорт для поездки в больницу

Специалисты соцслужбы и администрации Далматовского района ежедневно общаются с семьями мобилизованных земляков, помогают в решении проблем.

Так, родителям одного из мобилизованных помогли с ремонтом крыши. «Теперь им не страшны дождь и снег. Сын будет спокоен за своих родителей», - написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава Далматовского района Александр Столбов.

Помощь родственникам призванных граждан оказывают и предприятия. «Филиал Далматовское ЛПУ МГ ООО «Урал трансгаз Екатеринбург» предоставило транспортное средство родителям одного из мобилизованных из организации сотрудника для доставки матери на плановое лечение в Курган», - сообщил глава муниципального образования.

Также в районе продолжается доставка продуктов питания и дров семьям. По заявке семье помогли расколоть дрова.

«Поддержка семей мобилизованных это в первую очередь наш долг перед теми, кто встал на защиту своей Родины, семьи, родных и близких им людей. Я не сомневаюсь, что все мобилизованные вернутся домой, а пока мы возьмём шефство над их семьями и будем рядом столько, сколько потребуется», - отметил Александр Столбов.

Работа в данном направлении продолжается. Семьи мобилизованных в круглосуточном режиме могут обратиться за бытовой, психологической, гуманитарной и юридической поддержкой на «горячую линию» по телефону 8-800-200-3411. Запросы на предоставление помощи также можно отправить на платформу мывместе.рф или непосредственно обратиться в центр социального обслуживания в городе Далматово по адресу: улица Советская, дом 151 или по телефону: 3-76-47. Часы приёма с 08:00 до 17:00.

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