В Зауралье росгвардейцы показывают школьникам экипировку и вооружение спецназовцев

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Курганской области в рамках ежегодной всероссийской ведомственной акции «Неделя мужества» провели профориентационные встречи и уроки мужества с учащихся образовательных учреждений Зауралья.

В ОМОН «Скиф» территориального управления Росгвардии состоялся День открытых дверей для учащихся Варгашинской средней школы № 1.Юным гостям показали видеоролики, характеризующие боевой путь отряда, продемонстрировали им экипировку и вооружение спецназовцев, а затем провели экскурсию по подразделению. Сотрудники ОМОН рассказали ребятам об особенностях подготовки минно-розыскных собак и познакомили с одним из своих четвероногих напарников - немецкой овчаркой За белой, которая служит в Росгвардии четвертый год. Педагоги и школьники поблагодарили представителей отряда за теплый прием и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Во время профориентационной встречи в школе № 9 гости в погонах пригласили будущих выпускников поступать в военные институты войск национальной гвардии, расположенные в Санкт-Петербурге, Перми, Саратове и Новосибирске, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Курганской области. Учащимся разъяснили правила приема в вузы, порядок вступительных испытаний, профессионального отбора кандидатов, условия проживания курсантов и предоставляемые им социальные гарантии.

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