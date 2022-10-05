В Зауралье росгвардейцы поздравили педагогов подшефных школ

В Международный день учителя представители Управления Росгвардии по Курганской области передали поздравления от руководства ведомства педагогам подшефных образовательных учреждений и вручили благодарственные письма.

В Кургане офицер регионального управления Росгвардии капитан Руслан Шехватов и секретарь ветеранской организации тероргана Алексей Шумков поздравили учителей средних общеобразовательных школ №№ 9, 75, 40 и 24 с профессиональным праздником, подчеркнув особую значимость преподавательского труда и стоящую перед ними ответственность за воспитание молодого поколения.

«Мы благодарим вас за преданность своему делу, самоотдачу, постоянное стремление к профессиональному совершенствованию и творческие подходы в обучении», - обратился к коллективам образовательных организаций представитель территориального управления.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что в праздничный день гостем в курганской школе № 11 выступил сотрудник городского отдела вневедомственной охраны областного управления Росгвардии майор полиции Алексей Шуваев. Офицер вручил цветы и благодарственное письмо директору учреждения, выразив пожелания на дальнейшее сотрудничество.

Росгвардейцы посетили также Губернаторскую Шадринскую кадетскую школу-интернат, с которой у ведомства налажено плодотворное взаимодействие. Поздравления от стражей правопорядка прозвучали для педагогов подшефных учреждений образования из Каргаполья и других муниципалитетов региона.