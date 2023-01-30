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В Зауралье Росгвардия обеспечила правопорядок во время празднования Крещения

Провела обследование территорий и объектов религиозного культа.

20 января, 2023 - 14:08

В Курганской области сотрудники подразделений территориального управления Росгвардии во взаимодействии с представителями других правоохранительных ведомств приняли участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности во время православного праздника Крещения Господня.

В областном центре перед началом праздничных мероприятий специалисты ОМОН «Скиф» теруправления Росгвардии с применением служебных собак провели инженерно-техническое обследование территорий и объектов религиозного культа.

В 12 муниципальных образованиях Зауралья росгвардейцы в составе патрулей несли службу непосредственно на религиозных объектах, а также в местах проведения крещенских купаний.

Маршруты групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии в период Крещения были максимально приближены к местам массового пребывания граждан.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что в свободное от службы время представители ведомства также присоединились к обряду омовения, для совершения которого в Курганской области было обустроено 37 официальных места купания.

 

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20 января, 2023 - 14:08

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