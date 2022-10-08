В Зауралье Росреестр будет использовать квадрокоптер для получения высокоточных пространственных данных

В Управлении Росреестра по Курганской области появился беспилотный летательный аппарат.

Планируется, что с помощью беспилотника можно будет решить сразу несколько задач. Во-первых, снимки местности высокого разрешения помогут выявить и исправить реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ земельных участков. Во-вторых, появится больше возможностей для наполнения Единого государственного реестра недвижимости точными сведениями в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных», сообщили в пресс-службе Росреестра.

Как отметил начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Курганской области Алексей Рыбин, осуществление мероприятий по государственному земельному надзорувыйдет на новый уровень: «Поскольку при сравнении снимков местности с данными ЕГРН можно фиксировать признаки нарушений земельного законодательства. В частности, выявлять самовольное занятие земель и контролировать использование земельных участков поназначению».

Специалисты Управления пройдут обучение. Использовать беспилотник начнут не ранее чем через несколько месяцев, поскольку предстоит получить разрешения на полеты дрона в других ведомствах.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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