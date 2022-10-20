В Зауралье с помощью нового метода укладки асфальта обновили 50 км трассы

На федеральной автомобильной дороге «Иртыш» из Челябинска в сторону Тюмени и Кургана и провели работы по устройству защитных слоев на четырех участках общей протяженностью 53 км.

Работы выполняла подрядная организация «ФОРВАРД» по заказу подведомственного Росавтодору управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Дефекты покрытия ликвидировали путем фрезерования. Для устройства выравнивающего и защитного слоев использовали новый метод укладки асфальта – «Микросюрфейсинг». Это технология обработки дорожного покрытия с применением быстроформирующейся литой эмульсионно-минеральной смеси. Она увеличивает срок службы дорожного покрытия, прочно защищая его от износа, уточнили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Дорожники укрепили обочины, нанесли новую разметку из термопластика со светоотражающими шариками, установили сигнальные столбики. На некоторых участках устроили шумовые полосы и заменили датчики температуры поверхности покрытия.

Ремонт федеральной автомобильной дороги продолжается. На нескольких участках в Челябинской и Курганской областях ведётся капитальный ремонт с расширением с двух до четырех полос движения.

Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Южный Урал».