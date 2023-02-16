В Зауралье сельских учителей пригласили на собеседование в департамент образования

В Департаменте образования и науки состоялось первое итоговое собеседование педагогических работников, которые успешно прошли тестирование и справились с решением кейсов. В нем приняли участие представители Притобольного района.

Как пояснили в пресс-службе департамента образования, комиссию интересовало, готовы ли собеседники расти и развиваться в профессиональном плане, какие у них приоритеты в работе, а также их видение по развитию образовательной организации, где они трудятся, и системы образования в целом.

«В рамках нашего проекта создаются условия, чтобы педагог, а их спектр очень широк – от молодого педагога, который проработал более года, и в возрасте до 45 лет, попробовал себя в должности руководителя», - пояснила исполняющий обязанности первого проректора – проректор по науке и инновационной деятельности Института развития образования и социальных технологий Надежда Чумакова.

Кадровый управленческий резерв «Лидеры образования» формируется из педагогических работников всех муниципальных образований области по поручению главы региона Вадима Шумкова. В настоящее время в финальный этап вышли 40 педагогических работников из четырех муниципалитетов: Сафакулевского, Щучанского, Белозерского округов и Притобольного района. Первый этап — тестирование — прошли 1737 человек. Ожидается, что до конца марта данным проектом будут охвачены все муниципалитеты.

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