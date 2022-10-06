В Зауралье сельских учителей угостили кофе

Профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования – День учителя – отметили в зауральских школах 5 октября.

В поселкеЛебяжье активисты клуба молодых семей «Подкова» собрались на крыльце Лебяжьевской школы за чашкой кофе и устроили акцию «Бодрое утро учителя». Ко Дню учителя семьи приготовили вкусный горячий кофе в эксклюзивных праздничных стаканчиках и маффины – и угостили всех педагогов школы с пожеланиями доброго и бодрого утра. Такой бодрящий и вкусный сюрприз поднял настроение всем без исключения педагогам!

Волонтёры Верхнеключевской школы Катайского района с утра встречали учителей у порога школы, говорили приятные слова поздравлений и дарили бумажные сердечки. Юнармейцы и волонтёры Мишкинской школы встречали учителей улыбками и словами поздравлений, дарили открытки и сладкие подарки.

Как сообщает Молодёжный портал Зауралья, праздничные сюрпризы и душевные поздравления для любимых педагогов были организованы в этот день во всех учебных заведениях региона.

Фото предоставлено Молодёжным порталом Зауралья.

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