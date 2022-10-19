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В Зауралье семьи мобилизованных могут получить помощь по телефону «горячей линии»

Звонки принимаются круглосуточно.

19 октября, 2022 - 17:28

Горячие телефонные линии организованы в различных ведомствах, занимающихся поддержкой граждан.

Так, в Главное управление социальной защиты населения Курганской области можно обратиться за психологической помощью и решением  различных социальных вопросов. Телефоны 8(3522) 23-11-90 и 8(908) - 006 -7240 работают круглосуточно. Ещё по одному номеру 8(3522) 44-74-33 вам окажут поддержку в будние дни с 9:00 до 13:00 и после обеда с 14:00 до 18:00.

Внеочередную медицинскую помощь родные мобилизованных граждан могут получить, обратившись в областной департамент здравоохранения. В будние дни вас проконсультируют по номеру 8(3522) 49-85-78  также  с 9:00 до 13:00 и во второй половине дня с 14:00 до 18:00.На приём к врачу можно записаться по единому телефону 122.По этомуже номеру можно задать вопросы по мобилизациии. «Горячая линия» у нас в области, также как и в других регионах страны,  работает круглосуточно. 

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

 

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19 октября, 2022 - 17:28

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