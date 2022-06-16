В Зауралье семьям дают до 700 тысяч рублей на строительство дома

Жители региона, которые мечтают построить свой дом, могут воспользоваться сразу двумя видами поддержки, что значительно сократит издержки.

По инициативе губернатора Вадима Шумкова до 700 тысяч рублей, безвозмездно, можно получить в качестве субсидии на строительство или приобретение индивидуального жилого дома в ипотеку при условии постановки дома на кадастровый учет и предоставлении подтверждающего фотоотчета, сообщили в пресс-службе главы региона.

В этом году такой мерой поддержки от области уже воспользовались более 40 жителей. Виктор Болотников, получил субсидию весной этого года на строительство дома в Кетовском районе. «Если бы не эта помощь, то стройка затянулась бы еще лет на пять. Всем советую использовать такой шанс», - рассказал он.

Эти меры - часть масштабного регионального проекта «Русская мечта!», благодаря которому, желающие жить и работать в Курганской области получают землю под строительство, ведение ЛПХ и агрорбизнеса, помощь в открытии собственного дела и многое другое, отметили в пресс-службе губернатора.

Кроме того, до 31 декабря 2022 года желающие могут взять ипотеку на самостоятельное строительство дома под льготную ставку – до 9 процентов годовых. Сумма – до 6 млн рублей на срок до 30 лет. Первоначальный взнос – не менее 15% от суммы займа. Главное условие: дом должен быть построен и поставлен на регистрационный учет в течение 12 месяцев с момента заключения кредитного договора с банком. Перечень банков-участников программы размещен по ссылке.

Более подробную информацию по мерам поддержки АО «КИЖК» можно получить в офисах компании. В г. Кургане: 640007, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, офис 209, тел.: 8 (352-2)43-67-00, 43-66-99, 8(912)570-05-54, 8(912)570-73-17, 8(912)064-51-55. В г. Шадринске: 641870, г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 102, тел.: 8 (352-53) 7-70-33, 8 (912) 833-33-57.

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