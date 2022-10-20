В Зауралье семьям мобилизованных помогают c дровами

В Белозерском, Звериноголовском, Лебяжьевском, Варгашинском, Юргамышском округах семьям мобилизованных помогли с дровами.

В работу включены как социальные службы, так и администрации муниципальных округов области. Решать проблемы семей на местах стараются максимально оперативно. В том числе оказывают материальную помощь.

Кроме того, две семьи получили материальную помощь на оплату коммунальных платежей и на приобретение зимней одежды для детей.

Кроме того, нуждающимся доставляют продуктовые наборы. Их получают не только семьи с детьми, но и родители мобилизованных - по просьбе сыновей. Три таких набора было доставлено в Лебяжьевском округе, уточнили в пресс-службе главы региона.

Напоминаем, что родные мобилизованных, нуждающиеся в срочной материальной помощи в медицинской, психологической, педагогической, юридической и социальной помощи, могут обратиться по телефонам «горячих линий»:

- 8(3522)23-11-90 (круглосуточно);

- 8(908)006-72-40 (круглосуточно);

- 8(3522)44-74-33 (в будние дни: с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00);

- 8(3522) 44-17-70 (главное управление социальной защиты населения Курганской области).