В Зауралье школьники рисуют на асфальте и готовят открытки для работников хозяйственной службы

В школах Курганской области с 19 по 23 сентября будет проходить акция «Спасибо за заботу». Дети смогут поблагодарить работников хозяйственной службы.

Каждый день в школе детей окружают люди, которые делают их жизнь комфортной: повара, охранники, электрики, уборщики, водители школьных автобусов. О наших детях заботятся люди разных профессий. Они работают, чтобы вокруг было светло, чисто, безопасно, а в столовой — вкусные блюда. Пришло время сказать им «Спасибо»!

В рамках акции активистам Российского движения школьников, Юнармии и других детских объединений предлагается поблагодарить за работу сотрудников школ административно-хозяйственной службы. Участники могут порадовать сотрудников рисунком на асфальте перед школой, вручить открытки ручной работы с надписью «Спасибо за заботу», сделать общее фото с сотрудником школы или поблагодарить другим способом, сообщает Молодёжный портал Зауралья.

По итогам проведения акции (в течение суток) необходимо разместить публикации на сайте школы и в социальных сетях с хештегами #СпасибоЗаЗаботу #про45 #КурганскаяОбласть.

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