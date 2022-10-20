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В Зауралье следователи по телефону консультируют жён и матерей мобилизованных

Звонить можно круглосуточно.

20 октября, 2022 - 11:33

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области работает«горячая линия»«Для участников специальной военной операции и членов их семей». Организовали её по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации.

Обратиться в следственное управление по Курганской области в круглосуточном режиме можно по телефону8-919-560-18-63.

Фото с сайта kurgan.sledcom.ru.

 

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20 октября, 2022 - 11:33

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