В Зауралье социальным предпринимателям оказывают грантовую поддержку

Заместитель директора департамента экономического развития Курганской области Иван Смирных в ходе видеопресс-конференции рассказал, как получить грантовую поддержку.

Необходимо обеспечивать занятость социально уязвимых граждан, реализовывать товары и услуги, которые они производят или оказывают, заниматься общественно полезной деятельностью, решать социальные проблемы.

«Статус социального предпринимателя даёт возможность получения грантовой поддержки, - пояснил заместитель директора департамента экономического развития Курганской области Иван Смирных. – Сумма грантов - от 100 до 150 тысяч рублей».

При этом предпринимателю необходимо внести не менее 25 процентов собственных средств от стоимости проекта. В этом случае он имеет право на получение поддержки. Полученные средства можно потратить на расширение деятельности по социальному направлению, аренду и ремонт помещения, приобретение оргтехники и оборудования, оплату коммунальных услуг, переоборудование автотранспорта под перевозку маломобильных граждан, услуги связи и ряд других целей. Их перечень достаточно широк. В этом году поддержка предоставлена 11 социальным предпринимателям.

«Как показывает практика, ряд предпринимателей даже не знают и не задумываются, что занимаются деятельностью социальной направленности и могут рассчитывать на поддержку», - отметил Иван Смирных и подчеркнул, что эти меры будут действовать и в следующем году. Предприниматели могут обращаться за помощью.

Константин Сапунов.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.