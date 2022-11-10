В Зауралье сотрудники УФСИН сняли видеоролики и подготовили театральные миниатюры

Сотрудники исправительных учреждений соревновались в профессионализме, демонстрировали физическую подготовку и удивляли коллег творческими способностями.

Во время конкурса «Виват, офицеры!» все девять участников продемонстрировали знание пенитенциарного законодательства и Конституции РФ, владение боевыми приемами борьбы, выполнили силовые и строевые упражнения.

Далее конкурсантов ждал творческий этап. Каждый рассказал о своих должностных обязанностях в видеороликах. Так, Алексей Михайлов из ИК-1 показал работу начальника отряда: это постоянная ответственность за осужденных, индивидуальная и коллективная воспитательная работа, подготовка к ресоциализации. Егор Рукавишников из СИЗО-1 вместе с коллегами снял ролик «Обучение глазами молодого сотрудника». В нем он рассказал об обязанностях инструктора по служебной и боевой подготовке в стиле видеоблогера.

Офицеры сразились в креативности и находчивости в формате конкурса КВН «Разминка», представили номера художественной самодеятельности: оригинальные версии вальса, театральные миниатюры, чтение стихов, вокал.

Выступления участников оценивало жюри в составе заместителя начальника УФСИН России по Курганской области Андрея Першина, главного редактора газеты «Курган и курганцы» Александра Алпаткина, деятеля культуры и искусств Риты Сахно, председателя общественного совета УИС Сергея Кудрявцева, ветеранов ведомства Виктора Злодеева и Михаила Гранкина.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что по результатам всех испытаний первое место присуждено Азамату Фатдаеву (ЛИУ-3), второе - Дмитрию Черемиссину (СИЗО-2), третье – Николаю Агафонову (ИК-4).

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