В Зауралье создадут восемь межрайонных медицинских центров

В Курганской области идёт работа по модернизации системы здравоохранения в районах и муниципальных округах.

Перед началом реформы был изучен успешный опыт других регионов, в которых такая система уже создана по поручению Минздрава РФ.

Разработанный департаментом здравоохранения законопроект предусматривает создание восьми межрайонных центров и областной и городской больниц. Планируется, что будут созданы:

Курганская областная больница № 2 (планируется, что Белозерскую и Варгашинскую ЦРБ присоединят к Курганской больнице № 2);

Шадринская городская больница (планируется, что Шадринскую детскую больницу, Шадринскую БСМП присоединят к Шадринской поликлинике);

Межрайонная больница № 1 (планируется, что Частоозерскую ЦРБ и Петуховскую ЦРБ присоединят к Макушинской ЦРБ);

Межрайонная больница № 2 (планируется, что Мокроусовскую ЦРБ присоединят к ЛебяжьевскойЦРБ);

Межрайонная больница № 3 (планируется, что Глядянскую, Половинскую и Звериноголовскую ЦРБ присоединят к Кетовской ЦРБ);

Межрайонная больница № 4 (планируется, что Юргамышскую ЦРБ присоединят к МишкинскойЦРБ);

Межрайонная больница № 5 (планируется, что Шатровскую ЦРБ присоединят к Каргапольской ЦРБ);

Межрайонная больница № 6 (планируется, что Целинную ЦРБ присоединят к Куртамышской ЦРБ);

Межрайонная больница № 7 (планируется, что Альменевскую ЦРБ присоединят к Шумихинской ЦРБ);

Межрайонная больница № 8 (планируется, что Сафакулевскую ЦРБ присоединят к Щучанской ЦРБ).

Благодаря этому на базе районных и некоторых городских больниц создадут межрайонные центры. Это позволит объединить ресурсы лечебных учреждений, чтобы у пациентов была возможность получать специализированную медицинскую помощь на достойном уровне не только в Кургане. При этом ни одна больница не закроется, штат медицинских работников не только не сократится, но и появится больше возможностей для привлечения новых врачей.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что по итогам обсуждения законопроекта и поступивших предложений, в него могут быть внесены изменения.

Опытныеспециалистыподдерживаютпреобразования, главнаяцелькоторыхулучшитькачествомедицинского обслуживания пациентов.

И.о. главного врача Курганской областной клинической больницы Николай Плотников как глава лечебного учреждения, которое принимает пациентов со всего региона и тесно работает и со специалистами в городах и сёлах, отметил, что видит в создании межрайонных центров несколько ключевых преимуществ.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.

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