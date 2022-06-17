В Зауралье создали региональную Федерацию спортивного программированию

Минцифры и Минспорта 16 июня 2022 года подписали меморандум о сотрудничестве в развитии и популяризации нового вида спорта «спортивное программирование».

«Россия стала первой страной в мире, признавшей спортивное программирование официальным видом спорта. Мы убеждены, что спортивное программирование станет популярным массовым спортом в нашей стране, которая славится своими выдающимися программистами. Мы планируем, что со временем в каждом образовательном заведении, будь то школа или вуз, будет своя секция по спортивному программированию. Мы рассчитываем на продуктивную работу со всеми участниками IT-индустрии, в том числе и с ведущими вузами страны», — заявил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

С созданием федерации в стране и на международном уровне организована лига профессиональных программистов. Отборочные соревнования в реальном режиме и онлайн будут проводить в течение лета и осени. Первый Чемпионат России состоится в декабре этого года. На него пригласят порядка четырёх тысяч человек от каждого региона, где созданы отделения Федерации спортивного программирования. Курганская область в их числе.

Константин Сапунов.