В Зауралье создаётся кадровый управленческий резерв в сфере образования

В нашем регионе сейчас реализуется новый проект по формированию кадрового управленческого резерва в сфере образования. Работа начата по поручению губернатора.

«В рамках нашего проекта создаются условия, чтобы педагог, а их спектр очень широк – от молодого педагога, который проработал более года и в возрасте до 45 лет, попробовал себя в должности руководителя», - пояснила проректор по науке и инновационной деятельности Института развития образования и социальных технологий Надежда Чумакова.

Педагоги –представители сфер дошкольного, среднего, дополнительного образования. Отбор лучших потенциальных руководителей проходит в несколько этапов. Во-первых, участники должны дистанционно пройти тестирование.

«Тесты не располагают к тому, чтобы узнать, знает ли он какой-либо документ управленческий. Это ещё рано, - подчеркнула Надежда Чумакова. - Тесты позволяют узнать, есть в нём потенциал будущего руководителя. Даются логические вопросы, вопросы на то, как бы он повёл себя в той или иной ситуации на месте руководителя».

После отбора, оставшимся участникам предлагается деловая игра, в которой им предстоит найти решение педагогических кейсов. Это практические ситуации, с которыми приходится сталкиваться руководителям сферы образования. Здесь участники должны показать, как они умеют работать и в команде, и индивидуально.

«Мы смотрим способность работать в группе, их креативность, наличие своей точки зрения, - рассказал доцент кафедры управления и профессионального образования институтаВиталий Шевелёв. - За каждой группой закреплён эксперт. Эксперты – 7 специалистов – на каждый кейс меняются, чтобы была более объективная оценка. По результатам решения пяти кейсов в кадровый резерв будут отобраны 30 педагогических работников города Кургана».

Последние этапы испытания – собеседование с экспертами и самое главное – с руководством областного департамента образования и науки. Конкурсный отбор до конца апреля пройдут педагоги всех муниципальных округов Курганской области. Некоторые из них уже включены в резерв.

«Уже состоялось собеседование с теми, кто победили или стали лучшими в Притобольном районе, - привела пример исполняющий обязанности ректора института Наталья Бобкова. - Собеседование проводил директор департамента Андрей Кочеров и его заместители. Мы получили большое удовольствие от этого диалога, потому что появилось много идей. И молодые люди, не задумывающиеся о своей управленческой карьере поняли, что у них есть способности и они готовы творить».

Среди участников проекта немало педагогов с богатым опытом работы, в том числе и руководящей,решительно нацеленных на победу.

«Моя единственная цель – принести пользу нашему обществу. Я хочу, чтобы наше будущее поколение было достойным наших предков, как и мы, когда росли,старались быть достойными, - говорит участница проекта, учитель русского языка и литературы школы №52 города Кургана Ирина Касенова.

В рамках проекта «Кадровый управленческий резерв образования» будет проводиться обучение потенциальных руководителей менеджменту, профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, вебинары, семинары, оказываться педагогическая помощь.В целом кадровый резерв руководителей образовательных учреждений региона составит порядка 300 человек.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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