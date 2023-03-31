В Зауралье спасатели просят родителей не выпускать детей на лёд

Весной лед становится рыхлым, поэтому в одно мгновение может просто рассыпаться под ногами.

«Сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС России по Курганской области в очередной раз обращаются к родителям - с детьми необходимо проводить разъяснительные беседы, не разрешать чадам одним посещать реки, озера, пруды, и самое главное, самим соблюдать требования безопасности на весенних водоемах», - отметила руководитель пресс-службы областного чрезвычайного ведомства Ольга Сабуркина.

30 марта в социальных сетях города Шадринска появилось видео, как на городском пруду школьник решил проверить прочность льда, пробежав по нему. Лед выдержал испытание, и мальчик не ушёл под воду, но чаще всего такая беспечность заканчивается трагедией.

Как рассказал старший инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Курганской области Андрей Ардаковский, инспекторы ГИМС регулярно проводят занятия с детьми: первоклашкам школы №17 рассказали об основных способах самоспасания и алгоритме оказания помощи товарищу, провалившемуся под лед. От желающих примерить яркие спасательные жилеты, забросить «конец Александрова» в условную полынью не было отбоя.

Часть занятия прошла у реки Черная, недалеко от школы. Сотрудники МЧС встречали детей у мостика, и проводили с ребятами беседу о том, что переходить любой водоем по весеннему льду нельзя, как и играть на поверхности реки. Все дети получили из рук сотрудников чрезвычайного ведомства красочные памятки.

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