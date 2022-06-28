В Зауралье стараются сохранить уважительное отношение народов друг к другу

В Курганской области в мире и согласии живут представители 105 больших и малых народов.

«Наша главная задача – сохранить это уважительное отношение представителей разных народов и конфессий друг к другу, несмотря на внешнее давление на нашу страну. Считаю это общей задачей всех уровней и ветвей власти», - подчеркнула заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи.

Вопросы сохранения мира и согласия на территории региона обсудили во время очередного заседания Межведомственной координационной комиссии по вопросам противодействия экстремизму и его профилактики в правительстве Курганской области, сообщили в пресс-службе главы региона.

С 1 сентября 2022 года в рамках работы по предупреждению распространения в молодежной среде национальной, расовой, религиозной нетерпимости и ксенофобии в школах региона будут проходить тематические уроки под девизом «Разговор о важном», а учебная неделя будет начинаться с подъема государственного флага и исполнения гимна страны. В летних оздоровительных лагерях такая работа проводится уже сейчас.

В 2021 году 28 некомерческих общественных организаций получили из областного бюджета более 12 млн рублей субсидии на реализацию социальных проектов и программ, направленных на сохранение национальных культур, укрепление межнационального единства, патриотизма и профилактику экстремистских проявлений в сфере межэтнических отношений, сообщает группа правительства Курганской области в соцсети «Вконтакте». В том числе поддержку получили четыре национальных объединения.

Заявку от НКО на участие в конкурсном отборе можно подать до 30 июня, пройдя по ссылке курган.гранты.рф. Необходимо зарегистрироваться как «Созидатель» и нажать на раздел «Мои проекты». Консультации по телефонам: 8 (3522) 42-92-25, 8 (3522) 42-91-24.

Фото: Оксана Куташи в Telegram.