В Зауралье стартовал «Абилимпикс»

В Курганской области 20 сентября начались соревнования подготовительного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

По информации АНО «Россия – страна возможностей», за победу в конкурсе будут бороться 27 зауральских конкурсантов: школьники, студенты и специалисты. В этом году чемпионат пройдетпод девизом «Вместе – сильнее!»

- Этот девиз демонстрирует возможности инклюзивного общества, – объясняет руководитель Национального центра «Абилимпикс» Алексей Васильчук. – Вместе людям с инвалидностью помогаем преодолевать барьеры. Вместе работаем на усиление экономики нашего государства. Вместе формируем культуру общения на равных людей с инвалидностью и без нее. Чемпионат «Абилимпикс» показывает, что его участники являются настоящими профессионалами, мастерами своего дела.

По мнению директора Департамента образования и науки Андрея Кочерова, «Абилимпикс» помогает изменить традиционные взгляды на потенциал и способности инвалидов, что ведет к росту возможностей для их трудоустройства и их профессиональной стабильности.

В этом году конкурсанты из Курганской области соревнуются в 19 компетенциях из 79, в том числе в категории «Школьники» - 11, «Студенты» - 14, «Специалисты» - двое участников. Еще три человека примут участие в очном этапе в Москве.

Добавим, что от Курганской области в число национальных экспертов для оценки соревнований отобрано 5 представителей.

Департамент образования и науки Курганской области сообщает, что итоги Национального чемпионата «Абилимпикс» 2022 года будут подведены по окончанию очного этапа в конце октября в Москве.

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