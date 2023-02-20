В Зауралье стартовала тематическая неделя «Честь имею служить Отчизне»

Тематическая неделя «Честь имею служить Отчизне» посвященна 23 февраля.

Для школьников и студентов понедельник начался с торжественных линеек, где проходила процедура поднятия флага и звучал Гимн Российской Федерации. После этого ребята побывали на занятиях «Разговоры о важном», которые направлены на воспитание чувства благодарности и уважения к защитникам Отечества. Школьники рассуждали, для чего нужна армия нашей стране, познакомились с современным вооружением российской армии, выполнили интерактивные задания.

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, который проходит в эти дни в регионе, ребята участвуют в «Зарнице» и спортивных соревнованиях. Так, в Щучанском округе на территории военной части для школьников организовали учебные стрельбы по мишеням и учебное занятие «Огневая подготовка», где ребятам рассказали о различных видах гранат, провели инструктаж по технике безопасности при их использовании и практическое занятие по сборке и метанию гранаты из окопа. Ребята из Погорельской школы Шадринского округа в эти дни стали участниками смотра-конкурса юнармейских отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». А в Мишкино юные спортсмены показали свою силу и сноровку в турнире по боксу, посвященном памяти боксёрам-участникам СВО Владимира Рыжкова и Константина Трубицина.

Также в эти дни в рамках регионального стандарта патриотического воспитания в школах, колледжах и техникумах реализуются мероприятия модельного плана. В день годовщины начала специальной военной операции для подрастающего поколения будут проведены «Уроки памяти» о выпускниках, погибших в ходе операции. В учреждениях пройдут спортивные соревнования, посвященные памяти погибших при исполнении служебного долга. Учащиеся средних и старших классов, профессиональных образовательных организаций встретятся с представителями силовых ведомств в рамках мероприятия «Есть такая профессия — Родину защищать».

Кроме того, в течение всей недели для юношей пройдут конкурсные программы «Умелый боец — везде молодец», спортивные соревнования и смотры-конкурсы песни и строя.

Акции и флешмобы, посвященные Дню защитника Отечества, запланированы и для младших школьников. Малыши участвуют в конкурсах творческих работ «Мой папа в армии» и конкурсах моделей военной техники. Работы размещаются на импровизированных выставках в фойе и коридорах школ. В рамках акции «СилаVправде» дети пишут видеопоздравления военным, участвующим в проведении СВО, читают им стихи ,поют песни и размещают их в социальной сети «ВКонтакте». Также ребята продолжают писать письма солдатам и собирать посылки.

В учреждениях культуры к 23 Февраля организованы массовые мероприятия, выставки книг и беседы, посвященные Дню защитника Отечества. В Кургане 23 февраля в 12:30 у Вечного огня состоится торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества. Участниками мероприятия станут представители силовых ведомств и структур, обучающиеся кадетских классов и групп. Подобные митинги с возложением цветов к обелискам запланированы во всех муниципалитетах с участием глав округов.

Фото с официальной страницы Департамента образования и науки Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.