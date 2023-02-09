В Зауралье студотрядовцы помогают нуждающимся с уборкой снега

Курганские студотрядовцы помогают нуждающимся с уборкой снега во дворе. В этом году молодые люди неоднократно выезжали в сёла Кетовского округа.

«Мы два раза выезжали помогать, в первый раз группой из четырех, второй раз из девяти человек. В основном чистили стены и потолки, убирали мусор. Слова благодарности от жительницы дома, пострадавшего от пожара, – лучшая мотивация помогать для нас», – поделилась своим мнением участник акции, командир Штаба студенческих отрядов Курганского государственного университета Анна Маркина.

Во Всероссийской акции «Снежный десант Российских студенческих отрядов» участвуют бойцы отрядов почти из всех субъектов нашей большой страны, уточнили в пресс-службе регионального отделения студотрядов. Ребята из Курганской области с 2019 года реализуют эту инициативу в нашем регионе.

Все, кто желает принять участие в добровольческих акциях, которые проводят участники Курганского регионального отделения «Российские Студенческие Отряды», могут заполнить анкету на официальном сайте организации koso45.ru, кликнув по кнопке «Вступить в отряд».