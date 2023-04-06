В Зауралье у браконьеров изъяли более 270 кг незаконно добытых водных биоресурсов

Зауральские браконьеры активизировались ближе к весне и стали чаще попадаться в «сети» защитников водных биологических ресурсов.

Только за первый квартал текущего года сотрудниками отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства на рыбохозяйственных водоёмах с участием полиции, общественных организаций, внештатных инспекторов были проведены 334 оперативных рейда и выявлены 303 нарушения Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

У злостных нарушителей задержаны 778 орудий лова, шесть транспортных средств, а также 273 кг незаконно добытых водных биоресурсов. Но и на этом несчастья для потенциальных браконьеров не закончились, поскольку 185 материалов по зафиксированным фактам передано на рассмотрение в мировые суды. И это грозит им привлечением к административной ответственности либо конфискацией задержанного имущества. По результатам рассмотрения административных дел на попавшихся нарушителей наложена 331 тысяча рублей штрафа, на 40,6 тысяч рублей предъявлено исковых сумм.

Ну а 7 апреля органы рыбоохраны России отмечают свой день рождения, поскольку 89 лет назад вышел приказ Народного комиссариата снабжения СССР об образовании Главрыбвода для охраны рыбных запасов и контроля за их рациональным использованием.

Владимир Седанов.

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