В Зауралье у сельских жителей появятся новые возможности для строительства жилья

Ставка по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий снижена с 3% до 0,1%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В список территорий, где будет применяться пониженная ставка, войдут и ряд муниципальных образований Курганской области. На сегодняшний день идет разработка документов, определяющих эти территории, уточнили в пресс-службе главы региона.

По словам директора департамента агропромышленного комплекса Павла Кощеева, сниженная процентная ставка позволит сельским жителям даже с небольшим доходом приобрести или построить собственное жилье, также это поможет решить проблему оттока населения из деревень и сёл.

На сегодняшний день по программе «Сельская ипотека», которая действует в городах и сёлах с населением не более 30 тысяч человек, в Курганской области выдано 346 кредитов на сумму более 0,5 млрд рублей.

Деньги по данной программе можно получить на покупку: готового частного дома; земельного участка с последующим строительством на нем жилья; на строительство жилья на уже имеющемся в собственности участке.

Подробности по телефону Россельхозбанка: 8 (800) 100-01-00.