В Зауралье учителям предлагают устроиться на работу в сельскую школу и получить миллион рублей

В Зауралье до 15 июля продолжается приём заявок на участие в программе «Земский учитель». В настоящее время документы подали 14 учителей, готовых переехать в сельскую местность или небольшой город региона для работы в школе и получить 1 000 000 рублей.

Участниками могут стать учителя в возрасте до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. К конкурсу не допускаются педагоги, у которых в заявке место проживания и место планируемого переезда совпадают, либо школа, где предстоит работать учителю, находится на расстоянии менее 100 км от имеющейся прописки. Еще одно условие программы — необходимо отработать не менее пяти лет по основному месту работы в соответствии с трудовым договором, сообщает vk.com/donkurgan.

Чтобы поучаствовать в программе, нужно не только подать заявку, но также выслать все необходимые документы региональному оператору: в отдел сопровождения проектов и программ ГАОУ ДПО ИРОСТ по адресу: город Курган, улица Пичугина, 38, кабинет №203.

Подробнее с программой «Земский учитель», ее условиями и перечнем вакансий можно ознакомиться на сайте zemteacher.edu.ru. Вопросы можно задать по телефону: 8(3522) 65-12-93. Электронная почта: ospp203@yandex.ru.

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