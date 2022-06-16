В Зауралье уделят более пристальное внимание здоровью пожилых людей

В Курганской области планируют внедрить комплекс мер по профилактике и лечению переломов у пожилых. Как уточнили в пресс-службе главы региона, это один из факторов, которые значительно влияют на качество и продолжительность жизни людей старшего поколения.

15 июня в Курганской областной клинической больнице прошло рабочее совещание по данному вопросу.

Алгоритмами решения проблемы в течение нескольких дней будут делиться специалисты, прибывшие в Курган из ряда ведущих научных медицинских исследовательских центров и больниц.

Меры лечения и профилактики переломов, о которых говорили в ходе рабочего совещания, будут внедрять в Курганской области, начиная с этого года.

Как сообщается в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте», профилактика падений и переломов стала ключевой частью программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Отметим, что в Курганской области уже сложилась система обучения медицинских специалистов. Только за истекший месяц, как рассказал директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев, нас посетили ведущие специалисты порядка 10 курирующих научных медицинских исследовательских центров.

Департаментом здравоохранения налажено активное взаимодействие с медицинскими университетами Челябинска и Тюмени. Профессорско-преподавательский состав очно, иногда в виде ВКС, проводят консультации по повышению специализации медицинских сотрудников.

Главная цель всех обучающих мероприятий – это улучшение качества жизни и укрепление здоровья жителей Курганской области.

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