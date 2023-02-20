В Зауралье уполномоченный по правам ребёнка и председатель детского фонда взяли шефство над «маленькими мамами»

Ежегодно в нашем регионе порядка 50 - 60 девушек в возрасте от 15 до 17 лет становятся мамами.

«Это непростое испытание!» - подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка Алёна Лопатина.

В Курганской области стартовал проект «Маленькая мама». Его участницы получают юридическую и психологическую поддержку.

«Встретили юную маму с новорождённой дочкой из перинатального центра. Уполномоченный по правам ребёнка Алёна Лопатина оказала помощь в установлении отцовства, оформлении документов для малышки. Отпуск по уходу за ребёнком будет оформлен на бабушку, а мама будет всегда рядом, чтобы учиться уходу за дочкой. От проекта «Маленькая мама» семья получила в подарок необходимые для малютки средства гигиены. Мы на связи с семьёй и в скором времени планируем съездить в гости», - отметила руководитель проекта Лариса Соколова.

А одной из встреч в Курганском центре социальной помощи семье и детям будущие родители поиграли в «Гардероб семейных отношений», определили особенность своих реакций на нестандартные жизненные ситуации, разбирались, хорошо ли жить всегда по правилам, как не стать «нудным» родителем.

«Встретили из роддома ещё одного маленького курганца! Пусть мама сама еще не взрослая, но мы верим, что ее дружная семья поможет, поддержит! От проекта маленькой маме вручили подгузники и детский комплект для ребенка. Уполномоченный по правам ребенка напутствовала и маму, и бабушку, отметив, что для Курганской области важен каждый ребенок!» - рассказала Алёна Лопатина.

Девушки, которые собираются стать мамами и нуждаются в психологической или юридической помощи, могут обратиться к кураторам проекта «Маленькая мама».

Фото из группы «Социальная платформа «Маленькая мама» в соцсети «Вконтакте

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