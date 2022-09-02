В Зауралье увековечили память погибшего военнослужащего Росгвардии

Мемориальную доску военнослужащему спецназа Росгвардии кавалеру ордена Мужества, обладателю крапового берета ефрейтору Ярославу Симакову, погибшему при выполнении задач в ходе специальной военной операции, открыли в Шадринском политехническом колледже, выпускником которого он являлся.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что в церемонии приняли участие представители вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Курганской области, руководство, преподаватели и студенты образовательного учреждения, родные и близкие павшего героя, его друзья, одногруппники и общественники.

На торжественном митинге погибшего росгвардейца вспоминали как отзывчивого и инициативного человека, участника Шадринской городской общественной организации воинов «Феникс», занимавшегося волонтерской деятельностью.

Почетное право открыть памятную доску было предоставлено сотрудникам подразделения вневедомственной охраны Росгвардии по городу Шадринску. Участники мероприятия возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.

Ярослав Андреевич Симаков родился в Шадринске 5 июля 2000 года. В 2016 году окончил школу №8 и поступил в Шадринский политехнический колледж. После его окончания в 2020 году был призван в армию и свой дальнейший путь связал со службой Отечеству.

Ефрейтор Симаков скончался от полученного смертельного ранения 18 мая 2022 года, с честью и до конца выполнив свой воинский долг. Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно). Также родным героя вручен высший знак доблести спецназовца Росгвардии – краповый берет.

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