В Зауралье увеличена материальная поддержка по социальному контракту

Сразу на 100 тысяч рублей увеличена материальная поддержка по социальному контракту. Об этом сообщает главное управление социальной защиты населения по Курганской области.

«С 1 июля 2022 года размер материальной поддержки на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта увеличен с 250 до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства со 100 до 200 тысяч рублей», - прокомментировала событие начальник управления Елена Ситникова.

Напоминаем, что социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Материальная поддержка также предоставляется на оказание помощи в поиске работы и на преодоление трудной жизненной ситуации. Условия и требования для заключения социального контракта остались без изменения.

С начала года в Курганской области заключено 1660 социальных контракта на 144,1 миллиона рублей, в том числе на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 251, на ведение личного подсобного хозяйства - 268.

Подробные консультации по вопросам социального контракта можно получить в отделах социальной защиты населения по месту жительства.

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Фото с сайта администрации Каргапольского района.

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