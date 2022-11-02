В Зауралье в 48 каретах скорой медицинской помощи установили «тревожные кнопки»

В Курганской области наряды вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии обеспечивают безопасность работников выездных бригад скорой медицинской помощи.

Об алгоритме взаимодействия медиков и правоохранителей рассказывает заместитель начальника областного управления вневедомственной охраны Росгвардии Юрий Додонов:«Для защиты фельдшеров от преступных посягательств не только в машине, но и вне автомобиля, на их рабочих планшетах установлено специальное программное обеспечение «Тревожная кнопка «Приток-А» для оперативного вызова сотрудников Росгвардии. Сигнал поступает на пульт дежурного, который незамедлительно направляет на место ЧП ближайший экипаж».

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что в настоящее время под охраной ведомства в Зауралье находятся 48 «скорых» - 34 в Кургане и 14 в Шадринске. С момента использования охранной сигнализации на пульты централизованного наблюдения Росгвардии зафиксировано порядка 70 сигналов тревоги, поступивших от бригад. Кроме того, тревожными кнопками Росгвардии оборудованы также 34 медучреждения в регионе.

«Несомненно, работать стало намного безопаснее. Росгвардия реагирует на вызов молниеносно», - отмечают медработники.

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