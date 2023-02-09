В Зауралье в этом году родилось более 600 малышей

В Курганской области с начала года появились на свет 622 малыша.

Заместитель губернатора Оксана Куташи в своем телеграм-канале обратилась к их мамам и папам: «Поздравляю родителей с этим чудесным событием. От всего сердца желаю новым жителям нашего региона расти здоровыми и счастливыми. Пусть в юбилейный для Курганской области год таких радостных новостей будет как можно больше».

6 февраля в областном перинатальном центре родились восемь малышей – очень символичное число в год 80-летия региона. Из них четыре мальчика и четыре девочки. Все малыши и мамы чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Добавим, что в перинатальном центре возобновили тренинги по безопасной перевозке детей в автокресле. Также здесь работает школа для будущих мам.

Фото из телеграм-канала заместителя губернатора Курганской области Оксаны Куташи.