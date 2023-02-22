В Зауралье ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО принимают поздравления

Во всех муниципальных образованиях области поздравления и слова благодарности принимают ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и их семьи.

Воспитанники Центра помощи детям N2 из города Далматово сделали своими руками поздравительные открытки для мужчин, проживающих в Далматовском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Ребята пришли к ним в гости, поздравили и прочитали стихи.

В Лесниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов подарки и открытки к празднику получили участник Великой Отечественной войны Николай Лукин – на фронте он был радистом и награжден медалью «За боевые заслуги» и участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Владимир Дедов.

В Варгашинском округе активисты юнармейского отряда «Ястреб» Варгашинской школы №3 поздравили с наступающим праздником участников Великой Отечественной войны, проживающих в поселке, - Александру Никитину, Ивана Анисова и Анатолия Сурова.

А еще ребята оказали помощь семье мобилизованного: помогли матери участника СВО – Валентине Волковой убрать снег возле дома, сообщили в пресс-службе главы региона. Валентина Анатольевна рассказала ребятам про своего героического сына и пообещала, что обязательно передаст ему поздравление с Днем защитника Отечества от юнармейцев и жителей района. Кроме мамы, солдата ждут дома жена и двое детей.

Напомним, что по поручению губернатора Курганской области в регионе оказывается адресная помощь семьям мобилизованных. Для этого в главном управлении социальной защиты населения Курганской области работают телефоны "горячих линий":

8 (3522) 23-11-90; 8 (908) 006-72-40 (круглосуточно);

8 (3522) 44-74-33; 8 (3522) 44-17-70 (в будние дни: с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00).

Также глава региона Вадим Шумков поставил задачи по реабилитации участников СВО в Курганской области. Заявки и обращения на реабилитацию от наших земляков, принимает Курганский областной госпиталь для ветеранов войн по телефону "горячей линии":

8 (919) 127-78-79 в будни с 8:00 до 16:00.

Сообщения через мессенджеры по этому же номеру принимаются ежедневно.

Также оставить заявку можно по электронной почте: kogvv-svo@mail.ru.

Кроме того, госпиталь станет базовым учреждением для сопровождения участников СВО по оказанию медицинской помощи, а по санаторно-курортному лечению опорным станет санаторий «Озеро Медвежье».