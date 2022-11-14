В Зауралье воспитанники реабилитационного центра приложились к мощам Сергия Радонежского

Мощи преподобного Сергия Радонежского 11 ноября побывали в реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Встречать святые мощи великого русского молитвенника и подвижника Сергия пришли почти все сотрудники центра. Волновались и детишки, и взрослые.

Святые мощи преподобного сопровождали секретарь епархии иерей Леонид Перчугов, настоятель Варгашинского храма иеромонах Капитон (Засыпкин) и настоятель Покровского храма города Кургана иерей Михаил Сычков.

Отец Михаил совершил молебен преподобному Сергию. Взрослые и дети помолились святому и приложились к его мощам, сообщает пресс-служба епархии.

Большой неожиданностью для всех было приглашение гостей на чай. В небольшой столовой состоялась очень теплая беседа батюшек с детьми и сотрудниками реабилитационного центра.

Директор Марина Дружкова рассказала о том, что у реабилитационного центра очень много проектов и планов, один из которых - собственная теплица, где воспитанники выращивают овощи. Заместитель директора по воспитательной работе Евгений Кузьмин прививает трудовые навыки мальчишкам. Своими руками дети и педагог обустраивают комнаты.

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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