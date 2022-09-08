В Зауралье возрождают богатые ярмарочные традиции

Троицкая площадь в Кургане очень быстро стала любимым местом для проведения выставок, ярмарок, событийных мероприятий. Об этом 7 сентября в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вадим Шумков.

7 сентября там открыли выставку техники «КурганСпецПром», которую решено сделать регулярной.

«А мы возрождаем богатые ярмарочные традиции, которыми Курган и наши места славились с давних времён. Хорошо прошла Крестовско-Ивановская ярмарка в июле. А с этой субботы в течение недели на Троицкой площади Кургана будет проходить ежегодная Александровская ярмарка, на которой нашим сельхозпроизводителям дадим возможность поторговать свежей продукцией и урожаем. Чтобы в наших социальных учреждениях также использовали свежую местную продукцию, для участия в ярмарке по максимуму привлечём и их руководство», - написал губернатор Вадим Шумков.

Добавим, что в этом году празднование Дня города тоже было организовано на Троицкой площади. Жители и гости мтолицы Зауралья остались довольны.