В Зауралье все главы муниципальных образований ведут свои страницы в социальных сетях

В соцсетях главы муниципалитетов рассказывают о рабочих буднях, о том, как решают проблемы, волнующие жителей, отвечают на их вопросы. Сейчас пишут и о том, как поддерживают мобилизованных земляков и их семьи.

Центр управления регионом Курганской области систематически проводит обучающие семинары для органов власти, в том числе оказывает содействие в выстраивании в интернете эффективной коммуникации глав с жителями своих территорий. Также ЦУР регулярно составляет рейтинг аккаунтов глав органов местного самоуправления, в котором учитывается качество обратной связи. Например, активно ведут свои страницы главы Половинского – Вадим Меньщиков, Целинного – Александр Сытов и Лебяжьевского – Александр Барч - муниципальных округов.

Отметим, что по данным АНО «Диалог», в ноябре этого года уже более 2 тысяч глав российских муниципалитетов ведут свои аккаунты. В статистику попадают те, кто присутствует как минимум в двух социальных сетях. Это 84% руководителей территорий. В декабре минувшего года их доля составляла лишь 14%. Таким образом, 70% глав городов и районов в 2022-м создали личные страницы.

«Такой взрывной рост связан в первую очередь с губернаторами. Сегодня 86 из 89 глав субъектов РФ ведут личные страницы в соцсетях. В этой ситуации главе города или района уже сложно сказать, что он считает соцсети не важными или не может выделить на них время, — комментирует заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. — Во многих регионах аккаунт губернатора — самое влиятельное медиа о работе власти и одновременно главная общественная приемная. Соцсети стали маркером открытости и обязательным элементом личного бренда политика. В общем, сама жизнь подталкивает региональных руководителей вести соцсети».

На аккаунты всех глав муниципалитетов подписаны 6,5 млн человек. Большинство из них, 4 млн, приходятся на «ВКонтакте», — эта соцсеть наиболее популярна среди политиков.

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