В Зауралье вскоре объявят результаты первого сезона женского наставничества

Совсем скоро будут объявлены результаты первого сезона федерального проекта «Женщины: Школа наставничества», сообщает департамент экономического развития Курганской области.

Он предоставляет уникальную возможность для всех студенток получить персональные рекомендации и опыт от успешных женщин-лидеров России. Одной из наставниц проекта является ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив.

Второй сезон проекта стартует уже в ближайшее время, а пока продолжается прием заявок. Форма для подачи заявки.

Второй сезон проекта посвящен предпринимательству. Старт ему был дан на одном из самых грандиозных мероприятий в мире бизнеса и экономики - ПМЭФ-2022.

Во втором сезоне девушки - учащиеся вузов смогут рассказать о своих бизнес-идеях и в течении трех месяцев общаться с наиболее успешными в России женщинами-предпринимателями, а также получать от них ценные рекомендации.

Для подачи заявки необходимо опубликовать пост в социальной сети «ВКонтакте» и рассказать в нем о своей бизнес-идее, написать о причинах своего участия в федеральном проекте, целях и ожиданиях от него.

Далее в тематическом разделе сайта Минобрнауки «Женщины: Школа наставничества» следует нажать на кнопку «Принять участие», заполнить форму и отправить заявку. Организаторы проекта свяжутся с авторами самых интересных бизнес-идей.

Заявки принимаются до 1 августа.

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