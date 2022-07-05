В Зауралье выберут лучшего соцработника

Главное управление социальной защиты населения объявило конкурс «Лучший работник в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения Курганской области».

Принять участие в нем могут специалисты государственных учреждений данной сферы, подведомственных управлению. Победителей, каждый из которых получит грант губернатора в 100 тысяч рублей, выберут в нескольких номинациях: «Лучший специалист по социальной работе организации социального обслуживания Курганской области», «Лучший социальный работник организации социального обслуживания Курганской области», «Лучший педагогический работник организации социального обслуживания Курганской области», «Лучший психолог организации социального обслуживания Курганской области», «Лучший работник в сфере социальной поддержки населения Курганской области».

Заявки до 7 июля принимают в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области на бумажном носителе по адресу: 640003, город Курган, улица Зорге, дом 39 и в электронном виде по адресу электронной почты: gusznpost@kurganobl.ru.

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