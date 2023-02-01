В Зауралье выберут «мастера гостеприимства»

Мастера гостеприимства Курганской области могут подать заявки на участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Первый набор программы «Послы гостеприимства» стартовал в 2022 году и объединил 107 неравнодушных человек из 78 регионов страны. Это люди, искренне любящие свои города и села, развивающие территории нашей страны, вдохновляющие своих туристов на путешествия по России. За год мастерам удалось интегрироваться в более чем 45 федеральных событий, провести 160 презентаций в вузах и отраслевых мероприятиях, более 500 активностей в своих городах и селах, а также создать в регионах сообщества людей, готовых совместно действовать, творить, придумывать и воплощать, чтобы сделать российское гостеприимство общемировым брендом. В 2023 году мы планируем выбрать послов гостеприимства в каждом из субъектов страны», – рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

В 2022 году послом гостеприимства Курганской области была выбрана победитель конкурса «Мастера гостеприимства», гид-экскурсовод Екатерина Панькова: «Посол гостеприимства – это навигатор по туризму в любом регионе нашей страны. Официальный представитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» является амбассадором своего субъекта с открытой душой, влюбляющий жителей и гостей в город, район, страну. Туризм – это гостеприимство и дружба, а значит Посол – первый друг в незнакомом для тебя регионе или городе. Желаю успехов Послам гостеприимства 2023 года!»

Как пояснил Виктор Рябоконь, едущий специалист направления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей», участниками второго набора программы «Послы гостеприимства» могут стать полуфиналисты, финалисты, победители конкурса «Мастера гостеприимства» 2019-2022 годов от 23 лет, проживающие на территории одного из субъектов России. Набор в программу «Послы гостеприимства» осуществляется на конкурсной основе».

Заявки принимают до 8 февраля на официальном сайте проекта rsv.ru.

Фото предоставлено организаторами конкурса.