В Зауралье выберут Почётных работников здравоохранения и образования

По инициативе губернатора Вадима Шумкова учреждены звания «Почётный работник здравоохранения Курганской области», «Почётный работник образования Курганской области» и «Почётный работник культуры Курганской области». Соответствующий закон был принят сегодня, 28 июня, областной Думой.

Звания станут высокой наградой и ещё одной возможностью сказать спасибо врачам, учителям и работникам культуры за вклад в развитие региона. «Законопроект направлен на поощрение и моральное стимулирование работников, которые имеют определённый уровень достижений. Важно, что звание смогут получить работники, которые трудятся в государственных и муниципальных учреждениях 20 и более лет, и при этом 10 и более лет они отработали на территории Курганской области», - прокомментировала заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

В пресс-службе главы региона уточнили, что в ближайшее время будет проработан вопрос о вознаграждении и утверждены формы нагрудного знака и удостоверения к награде.