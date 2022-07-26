В Зауралье взрывотехники Росгвардии уничтожили боеприпасы

В селе Новый Просвет Кетовского района в лесном массиве во время сбора грибов зауралец обнаружил склад снарядов. Взрывотехники ОМОН «Скиф» Управления Росгвардии по Курганской области обследовали и уничтожили его.

Специалисты группы разминирования, прибывшие на место, осмотрев более 260 подозрительных предметов, установили, что это головные взрыватели от артиллерийских снарядов и реактивных снарядов залпового огня различного калибра со следами глубокой коррозии. По данным Управления Росгвардии по Курганской области боеприпасы пролежали там не один десяток лет.

Тринадцать из них несли угрозу взрыва и были уничтожены с соблюдением всех мер предосторожности.

Росгвардия напоминает, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо быть предельно осторожными, не приближаться к находке и немедленно сообщить о ней в правоохранительные органы.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области.

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