В Зауралье завершается процесс преобразования муниципальных районов в округа

В Курганской области завершается процесс преобразования муниципальных районов в округа. Такое решение уже принято в 23 из 24 территорий.

Главная задача муниципальной реформы – повысить качество работы органов местного самоуправления и как следствие – качество жизни населения, подчеркнули в пресс-службе губернатора.

Благодаря преобразованию района в округ появляется единый механизм управления: один глава, один представительный орган, одна администрация, а также единый бюджет и план действий, которые позволяют сбалансированно развивать территорию.

Глава Шумихинского муниципального округа Сергей Максимовских прокомментировал: «До преобразования в округ большинство наших сельских поселений не могли обеспечить себя собираемыми налогами даже на собственное содержание. А имеющиеся по 131-му Федеральному закону полномочия, в большинстве случаев, из-за отсутствия финансовых средств, оставались лишь на бумаге. Поэтому вопрос объединения в единый муниципальный округ для нас был назревшим».

Как отметили в пресс-службе главы региона, изменения в административном управлении никак не влияют на обычный ход жизни сельчан, все необходимые справки и выписки они могут получить на месте. Кроме того, для них сохраняются все «сельские» льготы и возможность участия в ведомственных программах по развитию сельских территорий.

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