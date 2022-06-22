В Зауралье завершили посевную кампанию

На территории Курганской области завершена посевная кампания. По оперативным данным, площадь ярового сева на полях региона составила 1 миллион 299 тысячи гектаров (увеличение на 56 тысяч гектаров к уровню 2021 года).

Зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 974 тысячи гектаров, масличными культурами — 249 тысяч гектаров, картофеля посажено 11,9 тысячи гектаров, овощей - 2,7 тысячи гектаров, сообщили в пресс-службе главы региона.

Директор Департамента АПК Павел Кощеев отметил, что полеводы успешно справились с поставленными задачами, теперь предстоит провести своевременную обработку культур, в том числе по защите растений от заболеваний, вредителей, сорной растительности. «Отмечу, что 1 миллион 299 тысяч гектаров – это площадь только ярового сева. Традиционно наши сельхозтоваропроизводители выращивают и озимые культуры. Вводятся в оборот ранее неиспользованные земли», - прокомментировал Павел Кощеев.

Наибольшая площадь ярового сева отмечается в Целинном округе - 116 тысяч гектаров. Ряд муниципальных образований перевыполнил планы ярового сева. Например, Катайский район - 105% (увеличение на 7,3 тысяч гектаров), Лебяжьевский округ - 104% (2,7 тысяч гектаров), Щучанский округ — 104% (2,4 тысяч гектаров) и Сафакулевский округ - 104% (1,3 тысяч гектаров).

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