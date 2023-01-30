В зауральских лесах, где часто возникают пожары, установят 25 видеокамер

На лесных территориях, где чаще всего возникают пожары, установят 25 камер видеонаблюдения. В каждом населённом пункте, включая небольшие села, на пожароопасный период создадут патрульные группы, которые оснастят необходимым шансовым инструментом и ранцевыми огнетушителями.Эти поручения были озвучены на заседании Комиссии правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которую провёл губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Патрульные группы появились в регионе в 2022 году. Создать их предложил губернатор. Они стали большим подспорьем в борьбе с пожарами.Было задействовано 900 патрульных групп, благодаря работе которых обнаружено 992 возгорания, ликвидированных на ранней стадии и установлено 62 лица, виновных в разведении открытого огня и сжигании сухой растительности, сообщили в пресс-службе главы региона.

Нарушителей правил пожарной безопасности в лесах наказывают. Их грозят не только крупные штрафы. Может дойти до уголовной ответственности. Например, в 2022 году привлечённым к ответственности за пал сухой травы сельхозтоваропроизводителям было отказано в получении государственной поддержки.

Глава региона подчеркнул, что большинство пожаров носят рукотворный характер, потому акцент будет сделан и на профилактическую работу среди населения и сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, для системной работы всех служб, а также соблюдения мер безопасности жителей региона будет использоваться система «Светофор», которая была разработана в прошлом году по инициативе губернатора.

Ознакомиться с подробным описанием категорий опасностей и действий можно на официальной странице правительства Курганской области во «ВКонтакте», а также на сайте Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

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