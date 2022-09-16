В зауральском Роспотребнадзоре открыли небольшой музей

В Управлении Роспотребнадзора по Курганской области появилась музейная зона, которая посвящена истории санитарно-эпидемиологической службы Зауралья.

В экспозиции представлены сведения об истории санитарно-эпидемиологической службы области, ее руководителях, заслуженных врачах РФ, ветеранах Великой Отечественной войны. Созданы импровизированные зоны «Стол руководителя» и «Афишная тумба с плакатами санпросвета 20-30 годов 20 века».

В экспозиции представлены и различные документы, которые использовались в работе в 1950, 1960, 1970 годы, приказы и поручения с автографами руководителей, спортивные награды, памятные подарки и адреса коллективу к памятным датам от органов и учреждений Роспотребнадзора, регионального правительства, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Можно познакомиться с лабораторным оборудованием и предметами, которые использовались для исследований и лабораторных испытаний в лаборатории особо опасных инфекций, санитарно-гигиенической лаборатории и лаборатории радиологических исследований.

Уникальными экспонатами являются журналы учета инфекционной заболеваемости времен Великой Отечественной войны (1944-1945 годов).

Планируется использование музейной зоны для проведения различных мероприятий со школьниками и студентами профильных образовательных организаций, а также для работы по профориентации.

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