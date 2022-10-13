В зауральском селе капитально отремонтировали ФАП

Жителей села Колташово и ближайших енаселенных пунктов Кетовского муниципального округа обрадовало завершение капитального ремонта фельдшерско-акушерского пункта. В настоящее время на объекте закончились строительные и отделочные работы. Ведется установка противопожарного оборудования.

Данные работы были произведены по поручению губернатора Вадима Шумкова в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Все строительные работы произвело предприятие «Пересвет».

«Работа по совершенствованию оказания медицинской помощи в Кетовском муниципальном округе продолжается. Для удобства и комфорта маленьких пациентов проходит ремонт детского отделения больницы»,- прокомментировал руководитель Кетовской центральной районной больницы Игорь Радионов.

Напомним, контракт на сумму более 8 миллионов рублей заключен с предприятием «Каскад». Срок завершения работ — 30 ноября текущего года. Стены и потолки шпаклюют и оштукатуривают, поверхность стен укладывают плиткой, также рабочие занимаются устройством полов в санитарных узлах.

Также в текущем году в селе Большое Чаусово закончили монтаж модульной врачебной амбулатории. В настоящее время документы по медицинскому объекту находятся в Управлении капитального строительства Курганской области.

Фото с официальной страницы Департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».