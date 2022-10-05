В зауральском селе Обухово живёт и трудится настоящая школьная династия

В школе села Обухово Притобольного района Курганской области учатся все местные ребята, 48 человек. Полное официальное наименование образовательного учреждения - Обуховская основная общеобразовательная школа — филиал Раскатихинской средней общеобразовательной школы. В день рождения Николая Анфиногенова школе было присвоено имя Героя Советского Союза.

Много лет в образовательном учреждении трудится Валентина Филимоновна Трубина, с 2013 года она занимает должность заведующей.

«Мы очень много работаем по патриотическому воспитанию, всеми силами стараемся привить каждому ребенку, от самым маленьких и до старшеклассников, чувство любви к Родине. В нашей школе есть отряд «Юный друг пограничника», это как кружок дополнительного образования. Ребята участвуют в самых разных мероприятиях, областных и районных конкурсах, и, конечно, в школьных мероприятиях, которые у нас постоянно проводятся. Это линейки «Поговорим о главном», каждый понедельник начинается с гимна, слова которого знают все ребята, и поднятия флага», - объяснила Валентина Филимоновна.

Она рассказала, что в селе есть действующая пограничная застава, начальник которой сын Валентины Филимоновны — Константин Трубин, он же ведет в школе физкультуру и ОБЖ, а его жена Елена Трубина — учитель русского языка и литературы. Вместе они занимаются патриотическим воспитанием в школе, а Константин еще является руководителем отряда «Юный друг пограничника». В разных классах школы учатся внуки Валентины Филимоновны. Один из них, Олег Трубин, собирается после школы поступать в КГУ, тоже будет учителем, у него для этого есть все шансы. Другие внуки, по фамилии Лупкаревы, являются внучатыми племянниками Николая Анфиногенова.

«Мы просто работаем. Совсем не для бумажных отчетов, работаем на совесть. Всем моим коллегам я желаю самого главного — здоровья, силы и терпения, всем счастья и мирного неба», - поздравила коллег Валентина Трубина.

Василий Малухин. Фото автора.

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