В зауральском селе откроют линию по мойке овощей

В селе Митино Кетовского округа открывают линию фасовки и мойки овощей.

Со слов руководителя компании, начали возвращаться местные жители, давно уехавшие на работу в другие регионы.

«Там уже сделали ФАП, поработали с внутренней дорогой, завершили ремонт школы. В этом году делаем дорогу Митино – Ровное», - написал в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

Он отметил, что в Правительство РФ уже направлены документы по софинансированию строительства там нового детского сада. «Потому что Курган – это развитие. Нам нужны новые рабочие места», - прокомментировал глава региона.