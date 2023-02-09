В зауральском селе установят ФАП более чем за 4 млн рублей

В селе Жаворонки Звериноголовского округа установят новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. На эти цели по поручению губернатора было выделено более 4,2 млн рублей.

«В настоящее время осуществляется сборка модульного здание ФАП на заводе. На сегодняшний день в селе Жаворонки выполнены работы по благоустройству территории и работы по заливке основания для ФАПа, смонтированы наружные сети. Монтаж модульного здания ФАПа планируется завершить до конца февраля текущего года», - комментирует руководитель филиала Межрайонной больницы №3 в селе Звериноголовское Александр Руснак.

Как подчеркивают в облздраве, первичная медико-санитарная помощь является центральным звеном здравоохранения. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи проводится поэтапно и системно. Необходимо отметить, что за последние три года филиала Межрайонной больницы №3 в селе Звериноголовском получил новый аппарат УЗИ, стоматологическую установку, обновлен автопарк. Также выполнен ремонт кровли, фасада, инфекционного отделения, установлены окна на первом этаже и выполнены работы по благоустройству территории больницы. В текущем году запланирован ремонт второго этажа филиала.

Напомним также, что по программе «Земский доктор/фельдшер» за последние три года в больницу приехали работать один врач и два фельдшера.