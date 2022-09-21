В зауральской колонии изготовили 27 скамеек и урн для набережной реки Тобол

В ИК-2 УФСИН России по Курганской области изготовили элементы благоустройства для городской набережной.

Согласно договору с Управлением капитального строительства в Центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 2, расположенной в поселке Просвет, выполнили заказ по производству и монтажу 27 скамеек и урн для набережной реки Тобол в Кургане.

Новые элементы благоустройства установили вдоль пляжа «Бабьи пески».

Как рассказал заместитель начальника ИК-2 Евгений Воробьев, скамейки выполнены из дерева с декоративным обжигом, покрыты лаком, имеют металлический каркас, придающий прочность конструкциям.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что исправительная колония № 2 имеет большой опыт по производству элементов благоустройства городских территорий и мест отдыха. Выпускаемая продукция проходит жесткий контроль качества и производится строго по государственным стандартам и установленным техническим регламентам, что является залогом их долговечности.

В центре трудовой адаптации осужденных трудоустроено 169 осужденных. Функционирует литейный участок, швейный цех, участки метало и деревообработки.

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